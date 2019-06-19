Один наш воїн загинув, один дістав поранення. Ворог порушив перемир'я 4 рази від початку доби 19 червня, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

На вечірньому брифінгу була озвучена така інформація: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

поблизу населеного пункту Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем;

в районі Лебединського, з напрямку населеного пункту Саханка - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

Мар'їнку, з напрямку Луганська - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Новозванівки, від напрямку Калинове - з автоматичних гранатометів.

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Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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