ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих РФ на Донбасі в порушення мінських угод, - DW

Такий намір у середу, 19 червня, підтвердив DW високопосадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з проєктом комюніке саміту, який є у розпорядженні DW, глави держав і урядів планують у четвер висловити "крайнє занепокоєння" з приводу спрощеної видачі Росією своїх паспортів громадянам України з окремих районів Донецької та Луганської областей, яка суперечить "духу та цілям" мінських угод. "ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих в порушення мінських угод", - додало джерело DW. Минулого тижня Москва вже почала видавати такі паспорти.
Планується, що перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон поінформують своїх колег у ЄС про переговори в "нормандському форматі" та стан імплементації мінських угод. "На основі цього має бути ухвалене політичне рішення про чергове подовження санкцій", - зазначив високопосадовець ЄС і уточнив, що планується їх подовжити, як і завжди, на пів року. Згодом формально затвердити це подовження повинна буде Рада ЄС.
Крім того, на саміті Євросоюзу мають закликати Росію звільнити 24 українських моряків, захоплених наприкінці листопада 2018 року неподалік Керченської протоки. Також, за словами співрозмовника видання, глави держав і урядів згадають, що майже п'ять років тому над Донбасом було збито Boeing 777 рейсу MH17.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі 20-21 червня розглянуть продовження економічних санкцій проти РФ.
Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".
Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.
1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.
У Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.
Російські паспорти за спрощеною програмою отримала 14 червня в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.