ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих РФ на Донбасі в порушення мінських угод, - DW

Такий намір у середу, 19 червня, підтвердив DW високопосадовець ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом комюніке саміту, який є у розпорядженні DW, глави держав і урядів планують у четвер висловити "крайнє занепокоєння" з приводу спрощеної видачі Росією своїх паспортів громадянам України з окремих районів Донецької та Луганської областей, яка суперечить "духу та цілям" мінських угод. "ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих в порушення мінських угод", - додало джерело DW. Минулого тижня Москва вже почала видавати такі паспорти.

Планується, що перед цим канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон поінформують своїх колег у ЄС про переговори в "нормандському форматі" та стан імплементації мінських угод. "На основі цього має бути ухвалене політичне рішення про чергове подовження санкцій", - зазначив високопосадовець ЄС і уточнив, що планується їх подовжити, як і завжди, на пів року. Згодом формально затвердити це подовження повинна буде Рада ЄС.

Читайте також: Ціна оформлення "паспортів "Л/ДНР"" у посередників подолала позначку в $500, - Тимчук

Крім того, на саміті Євросоюзу мають закликати Росію звільнити 24 українських моряків, захоплених наприкінці листопада 2018 року неподалік Керченської протоки. Також, за словами співрозмовника видання, глави держав і урядів згадають, що майже п'ять років тому над Донбасом було збито Boeing 777 рейсу MH17.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі 20-21 червня розглянуть продовження економічних санкцій проти РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

У Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Російські паспорти за спрощеною програмою отримала 14 червня в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.