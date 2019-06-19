Лоукостер Ryanair почав польоти з Одеси до польського Кракова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Boeing-737 прибув до Одеси з Кракова о 12:10 за київським часом із більш ніж 90% завантаженням.
Тепер рейс "Одеса-Краків" виконуватиметься двічі на тиждень: по середах і неділях. Тривалість польоту становить 1 годину 45 хвилин.
На честь відкриття маршруту Ryanair оголосила розпродаж квитків з Одеси за €28,99 з вересня по листопад 2019 року. Квитки за такою ціною будуть доступні до 21 червня.
Нагадаємо, Краків - перший із шести анонсованих авіакомпанією напрямків для Одеси. З жовтня 2019 року в рамках зимового розкладу додасться Берлін (Німеччина), Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань (Польща).