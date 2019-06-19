Діяльність храму в приміщеннях ВР має бути припинена, - рішення суду

До такого висновку прийшов Окружний адміністративний суд Києва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на текст постанови № 640/3130/19.

З позовом звернувся нардеп Віктор Романюк. Він підкреслював незаконність роботи храму Московського патріархату в приміщеннях парламенту і бездіяльність апарату ВР щодо закриття культового закладу.

Суд погодився з доводами позивача частково. Зокрема, бездіяльність Апарату Верховної Ради України щодо неприпинення діяльності Свято-Володимирського храму Московського патріархату визнана протиправною. Тепер співробітники Апарату мають припинити діяльність церкви, звільнивши кабінет, в якому вона розміщувалася.

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Рішення може бути оскаржене впродовж місяця.

Зазначимо, що храм Московського патріархату в стінах Верховної Ради працює понад 10 років. Правового статусу він не має.