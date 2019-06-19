Нідерланди вдалися до дипломатичних кроків стосовно Росії через її небажання "адекватно відповідати на запити", - Рютте про МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб не допустити ролі політичних мотивів: "Це не політичний процес".
Він не вказав, про які саме кроки йдеться. Уряд Нідерландів повідомив про свої дії Палату представників.
Прокуратура вважає, що "російська влада адекватно не відповіла на запити про правову допомогу".
Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.
Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.