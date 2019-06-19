Нідерланди вдалися до дипломатичних кроків стосовно Росії через її небажання "адекватно відповідати на запити", - Рютте про МН17

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд вдається до таких кроків виключно на прохання Генеральної прокуратури, щоб не допустити ролі політичних мотивів: "Це не політичний процес".

Він не вказав, про які саме кроки йдеться. Уряд Нідерландів повідомив про свої дії Палату представників.

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Прокуратура вважає, що "російська влада адекватно не відповіла на запити про правову допомогу".

Раніше сьогодні прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ склали підозри трьом росіянам і одному українцю, яким прокуратура Нідерландів висуне обвинувачення в катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній на Донбасі.