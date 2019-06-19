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19.06.19 21:09

ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

ДБР розслідує можливе перевищення службових повноважень патрульними під час конфлікту на Бессарабці

Як повідомляють у прес-службі ДБР, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції (ч.1 ст. 365 Кримінального кодексу України), передає Цензор.НЕТ.

"Досудове розслідування розпочато щодо відеоматеріалів, оприлюднених в соціальних мережах. З поширеного відео видно, що працівники поліції із застосуванням сили затримують жінку і чоловіка, одягаючи на них наручники. Також, згідно з повідомленням у соціальних мережах, неповнолітня дитина затриманих через інцидент була змушена провести кілька годин у закритому автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

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