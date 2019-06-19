Львівські шахтарі повернулися до роботи

Про це Громадскому повідомили в прес-службі підприємства, передає Цензор.НЕТ.

"На рахунок ДП "Львіввугілля" надійшли кошти відповідно до укладеного договору з компанією "Д. Трейдинг" від 14.06.2019 р - це передоплата за вугільну продукцію. Кошти відразу направлено на виплату заробітної плати працівникам держпідприємства в розмірі 48% за квітень цього року. Всього за квітень буде виплачено 86% зарплати. Кошти надходять на особові рахунки працівників", - повідомили в ДП "Львіввугілля".

Як повідомив глава профспілкового осередку шахти "Степова" Василь Семканич, 19 червня всі шахти ДП "Львіввугілля" відновили роботу.

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"Фактично вирішено питання погашення боргів із заробітної плати гірникам за квітень. Як і обіцяли шахтарі, щойно кошти потрапили на рахунок ДП "Львіввугілля", вони узялися до роботи", - повідомив Василь Семканич.

Нагадаємо, 10 червня у Львівській області близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська в селі Смереків. Також шахтарі перекрили дорогу біля села Воля-Висоцька.