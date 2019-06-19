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19.06.19 22:52

"Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Eксзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов уточнив, що його знову взяли на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка, а не відновили на роботі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це колишній заступник глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича заявив у своєму Telegram-каналі.

"ЗМІ пишуть, що Портнов відновився професором юридичного факультету Національного університету ім. Шевченка і студенти пропонують протестувати", - зазначив він.

"Інформую, мене не відновлювали, а заново прийняли на кафедру конституційного права", - заявив Портнов.

"І я підтримую протест, крім голодування. Громадяни мають вільно висловлювати свої думки і займатися у будь-якому зручному для них форматі", - додав він.

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Підтримую протест, окрім голодування, - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка 01

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