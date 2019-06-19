ЦВК вже зареєструвала 1600 кандидатів у народні депутати і 233 міжнародних спостерігачів

Як повідомляється на сайті ЦВК, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (УВО) в порядку самовисування, інформує Цензор.НЕТ. Також зареєстровано 71 кандидата, висунутого політичними партіями в УВО.

"Водночас, скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати України Керусенко А.В., який балотувався в УВО №93 в порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв'язку з надходженням у ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України", - наголошується в повідомленні.

Отже, усього станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата в народні депутати України, в тому числі: які балотуються в порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.

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Також ЦВК 675 кандидатів у народні депутати України включено до виборчих списків політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (217 - від "Радикальної партії Олега Ляшка"; 59 - від "Всеукраїнського об'єднання "ФАКЕЛ"; 175 - від "Голосу"; 224 - від "Свободи").

Таким чином, загалом станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 5 політичних партій, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

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Під час нинішнього засідання, розглянувши відповідні звернення, ЦВК зареєструвала 190 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій (від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі, 53 - від Міжнародної неурядової організації CANADEM, 42 - від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Таким чином, станом на 19 червня Комісія зареєструвала 233 офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, 20 червня - останній день прийому Центрвиборчкомом документів від претендентів на парламентські крісла. Вибори відбудуться 21 липня.