УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

Відповідачами за позовом вказані Міністерство культури і Державний реєстратор КП Центр правової допомоги та реєстрації.

УПЦ МП мотивувала свій позов "допущенням значних порушень чинного на момент проведення державної реєстрації створення юридичної особи законодавства України, а також вчиненням відповідачами в адміністративній справі протиправних дій".

Глава юридичного відділу УПЦ МП Олександр Бахов заявив, що ПЦУ нібито не може називатися Київською митрополією Української православної церкви "тому, що первинний правовстановлюючий документ Томос, який вони мали поважати і виконувати, визначає їм дві назви - Православна Церква України (ПЦУ) і Святійша Церква України (СЦУ)".

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