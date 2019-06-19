Київська поліція повідомила нові обставини загибелі депутата Тимчука

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації Нацполіції Києва.
У поліції зазначають, що особа, яка була близькою до загиблого Тимчука заявила, що у квартирі, де знайшли тіло депутата, відсутні кілька ювелірних виробів.
Зараз правоохоронці проводять перевірку з метою встановлення всіх обставин смерті депутата Тимчука.
Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.