Мінфін США запровадив санкції проти російської компанії за допомогу Північній Кореї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Офіс управління іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російської установи, яка допомагала Північній Кореї уникати обмеженого доступу до міжнародної фінансової системи", - зауважили в Мінфіні.

Рішення було ухвалено проти ТОВ "Російське фінансове товариство".

Як зазначили в американському відомстві, ця організація "надавала або намагалася надавати фінансові, матеріальні, технологічні чи інші види підтримки, а також товари чи послуги, для північнокорейської компанії Dandong Zhongsheng та інших установ КНДР, які вже перебувають у чорному списку.

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"Мінфін продовжує виконувати чинні санкції США та ООН проти фізичних і юридичних осіб у Росії та інших країнах, які сприяють незаконній торгівлі з Північною Кореєю. Ті, хто намагається обійти їх, щоб забезпечити КНДР доступ до міжнародних фінансових ринків, ставлять себе під значний ризик санкцій", - заявив у цьому зв'язку заступник глави Мінфіну США міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер.