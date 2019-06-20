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20.06.19 08:20

Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів, - МЗС

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко вважає, що Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів.

Росії буде важко залишити без наслідків грубе ігнорування рішень міжнародних судів, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в ефірі Громадського ТБ.

"РФ сама країна, яка в міжнародно правовому плані не є ізольованою. В неї теж є кораблі, їй теж здійснювати якусь діяльність. І можливо, одного дня подавати до суду вже як позивач. І тут виникає питання: як розглядати питання і підтримувати країну, яка сама не в змозі виконувати рішення міжнародних судів?" - зазначила вона.

На думку Зеленко, не в інтересах РФ сьогодні демонструвати повне презирство до міжнародного права.

"Уже надто повною є ця скринька міжнародно правових злочинів і ігнорування рішень міжнародних інстанцій, резолюції Генасамблеї ООН, міжнародних судів. Просто одного дня це може завершитися тим, що тягар відповідальності і цей рівень санкцій зросте до такої міри, що вони вже просто будуть непідйомними", - наголосила речниця МЗС.

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