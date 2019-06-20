Зеленський хоче якнайшвидше перенести АП, а на Банковій буде художній музей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

"Я дуже цього (переїзду. – Ред.) хочу. Головна для мене зараз проблема – це терміни. Тому що будувати з самого початку – це не є можливим. Тут не можна перебувати, я з глузду з'їду", - зазначив президент.

На зауваження, що колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей казав, що треба 3 роки, щоб "з нуля" збудувати нову будівлю, президент відрізав: "Я знаю. Гелетей у нас вже не працює".

"Я не знаю, наскільки з нуля – це питання до архітекторів. Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі", – зазначив Зеленський.

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"Одне питання, на яке я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, не тіньову якусь – щоб не брати гроші з бюджету. Хоч на це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", – додав він.

"А ви побачите. Є ідея, все вже навіть намальовано. Дуже крута в нас ідея, що потім робити з Банковою", – сказав глава держави.

На запитання, чи буде це музей, Зеленський відповів ствердно: "Так, великий художній музей".

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"Є дуже багато картин, які люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. В запасниках воно перебуває. Прикольно?", – сказав він.

На запитання, чи передасть він сам щось музею, президент відповів: "Нічого в мене немає. Я зайшов, попрацював…".

Коли спитали, скільки працівників він залишить в Адміністрації, адже зараз працює 420 людей, Зеленський відповів: "Ох, ви біжите попереду… Я сьогодні дещо підписав з приводу переформування Адміністрації – ви побачите, буде менше людей".