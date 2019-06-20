Слідству ще належить з'ясувати роль кримського зрадника Аксьонова в організації катастрофи MH17, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

У заяві МЗС зазначено: "Названі основні підозрювані: чинні і колишні співробітники російських спецслужб і громадянин України, який надавав їм сприяння.



Слідству доведеться з`ясувати роль т.зв. "прем`єр-міністра Криму" С.Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців - членів екіпажу БУКа.



Судовий розгляд справи щодо основних підозрюваних розпочнеться 9 березня 2020 року в національному суді Королівства Нідерланди.

Усі важливі правові аспекти, пов’язані із передачею кримінальних проваджень, судового розгляду справи та виконання покарання, врегульовані відповідною Угодою між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, укладеною 7 липня 2017 року.

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Зазначена угода створює належне правове підґрунтя для ретельного та правомірного судового розгляду результатів розслідування Спільної слідчої групи, в рамках якої українські правоохоронні органи співпрацюють з правоохоронними органами держав, громадяни яких загинули внаслідок збиття літака.

МЗС звертає увагу на те, що кримінальне переслідування підозрюваних в організації та вчиненні злочинів навколо збиття літака нерозривно пов’язане також і з відповідальністю Росії як держави за грубе порушення низки міжнародно-правових норм. Серед них - положення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка є предметом розгляду справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН.

Ми закликаємо РФ визнати свою відповідальність за постачання зброї та співпрацювати зі слідством, як це передбачено резолюцією РБ ООН 2166 від 17 липня 2014 р."

Нагадуємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.