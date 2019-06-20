У Конгресі США запропонували визнати Росію державою-спонсором тероризму

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сенатор заявив напередодні в інтерв'ю "Голосу Америки".

Корі Гарднер, який вніс минулого року відповідний законопроект, повторно представив його вже в новому складі Конгресу США у квітні цього року. Законопроект був також підтриманий сенатором від Нью-Джерсі, демократом Бобом Менендесом.

Сам Корі Гарднер вважає, що Росія відповідає цьому визначенню.

"Подивіться на те, що Росія зробила останніми роками - вона надала допомогу режиму Асада в Сирії тоді як він вбиває невинних людей, і сама стала причетна до цих вбивств, займалася отруєннями в Європі, фактично здійснивши хімічну атаку. Це режим, який користується терором для здійснення своїх політичних цілей", - сказав сенатор в інтерв'ю.

"Я думаю, що визначення Росії як держави-спонсора тероризму пошле сигнал по всьому світу про те, що це режим, який спирається на беззаконня, що він не зупиняється перед порушенням основних норм міжнародного права, і що Сполучені Штати цього не потерплять", - пояснив Корі Гарднер.

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Рішення Держдепартаменту США про визнання країни спонсором тероризму тягне за собою низку жорстких політичних та економічних санкцій, що охоплюють контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, накладення фінансових та інших обмежень. Нині у списку країн-спонсорів тероризму чотири держави - Іран, Сирія, Судан і Північна Корея.

"Я сподіваюся, що ми проведемо слухання щодо цього закону. Я очікую, що він зустріне опір, але, як і раніше, впевнений, що це важлива справа, яку ми мусимо зробити", - резюмував американський політик.