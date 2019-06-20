Жорстоко побитий 4 травня в центрі Черкас журналіст Вадим Комаров помер так і не опритомнівши. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

"Убивство українського журналіста... Сьогодні уночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, жорстоко побитий у центрі Черкас 4 травня. Від часу нападу Вадим був непритомний, перебував у стані коми. Єдина версія замаху, а тепер уже і убивства, яку поділяють черкаські журналісти, - саме професійна діяльність Вадима Комарова. Він був незручним для багатьох місцевих політиків. Ставив незручні питання про корупцію в Черкасах, порушував резонансні теми...

Фізична агресія щодо журналістів в Україні - на неприпустимо високому рівні. А системна безкарність провокує нові атаки", - написав він.



Фото: Томіленко/Facebook

Також Томіленко додав, що НСЖУ продовжує наполягати на проведенні спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів та свободи слова: "Продовжуємо вимагати реального, а не декларативного, захисту прав українських журналістів! Чергове вбивство журналіста в Україні. Після демонстративно убитого в центрі Києва Павла Шеремета сумний список поповнюється новим прізвищем...".

"Співчуття родині та друзям загиблого журналіста. Вадиме, вічна пам’ять...", - написав Томіленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН закликає українських правоохоронців провести своєчасне і ефективне розслідування нападів на журналістів

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".