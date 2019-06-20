Спека і слабкий вітер: у кількох районах Києва перевищена норма забруднення повітря, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 18 - 19 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 6 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація. - Ред.) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (жаркий характер погоди, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) протримаються в м.Києві до 24 червня.

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