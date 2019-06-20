Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.06.19 10:35

Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17

Спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер закликав Росію "припинити безпардонну кампанію дезінформації" щодо причин катастрофи літака рейсу МН17.

Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Волкер закликав РФ співпрацювати зі слідством і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН № 2166 від 2014 року. Він зажадав від Росії гарантій, що всі обвинувачені постануть перед лицем правосуддя.

Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17 01

"Росії час покласти край її брехні щодо збитого літака MH17 і припинити свою безпардонну кампанію з дезінформації", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія закликала Росію співпрацювати з прокуратурою Нідерландів із розслідування загибелі МН17

Нагадаємо, 19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити в Україну і РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100