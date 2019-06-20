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20.06.19 10:44

Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій

Київський окружний адміністративний суд має "скласти іспит на українськість" і підтвердити законність реєстрації Православної церкви України.

Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій

Про це заявив 20 червня у Верховній Раді спікер парламенту Андрій Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

За його словами, в Україні "вже відбуваються спроби реваншу".

"Московська церква в Україні не тільки не збирається виконувати закон, чесно вказувати свій реальний центр - Москву, вони вже намагаються скасувати реєстрацію і української, вселенськи визнаної церкви, хочуть забрати в українців право мати свою церкву. Київський окружний адміністративний суд повинен скласти іспит на державність і українськість - і однозначно підтвердити законність реєстрації Православної церкви України", - заявив Парубій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП просить Окружний адмінсуд Києва скасувати реєстрацію ПЦУ

Українська православна церква Московського патріархату повідомила 19 червня, що Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі з вимогою скасувати державну реєстрацію Православної церкви України.

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