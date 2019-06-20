Вбивство Дар'ї Лук'яненко: в мережі просять підписати петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника кримінальної поліції - першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, на сайті ВР ще 27 травня з'явилася петиція для якнайшвидшого ухвалення закону №6607.

Аброськін нагадав про те, як 29 липня 1994 року в Гамільтоні, округ Мерсер, штат Нью-Джерсі, семирічна Меган Канка була зґвалтована й убита сусідом Джессі Тіммендекасом. Злочин привернув широку увагу громадськості до проблеми педофілії і призвів до прийняття в травні 1996 року Закону Меган (Megan's Law). Згідно з цим законом громадськість отримала доступ до інформації про місцезнаходження злочинців, засуджених за злочини на сексуальному грунті. Тоді весь штат Нью-Джерсі піднявся з вимогою прийняти відповідний закон, і він був прийнятий.

"Україна – не Америка, й ми - не вони, ми можемо приймати закони з невідкладних перейменуванням вулиць, євробляхам і ще що, я але тільки, на жаль, не про захист наших дітей. Може, все ж таки приймемо наш закон Дар'ї Лук'яненко чи заради пам’яті тієї ж Аліни Васютиної з Гірника, яка два роки тому була зґвалтована та закатанована покидьком? Скільки ще дітей ми маємо втратити?" - написав Аброськін.

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Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дар'ї Лук'яненко в Одеській області. В її вбивстві зізнався 22-річний місцевий житель Микола Тарасов.