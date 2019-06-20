Душив, а потім роздягнув, - затриманий зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко

Як повідомив в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL начальник кримінальної поліції - перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, підозрюваний - 22-річний місцевий житель, передає Цензор.НЕТ.

"Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці", - розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, у своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

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Тіло дівчинки щойно витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

"Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку в напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, за крупицями збирали інформацію", - розповів Аброськін.

Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.