Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці в Twitter.

"Хочуть залишити "Феофанію" і заклади НАМНУ для "своїх"! Іщейкін, Молоток, Крулько і Ко на бюджетному комітеті (ВР. - Ред.) підтримали законопроєкт, який залишить ці установи недоступними для звичайних громадян", - написала вона.

"Українці самі повинні вибирати, де лікуватися, а не депутати", - додала Супрун.

Нагадаємо, раніше, 30 травня, законопроєкт, який залишає відомчі лікарні недоступними для всіх громадян підтримав економічний комітет Кабміну України за особистого сприяння його голови першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Кабміну за особистого сприяння Кубіва схвалив законопроект, який залишає Феофанію та установи Академії медичних наук для "своїх", - Супрун









