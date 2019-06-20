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20.06.19 12:35

Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Група народних депутатів з фракцій "Народний фронт", "БПП", "Самопоміч" підписали звернення до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією нагородити Дмитра Тимчука орденом "Свободи" (посмертно) за його значний особистий внесок у справу захисту інформаційної безпеки України.

Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.

"Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, яка ніколи не гналася за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, було чути і в Україні, і у всьому світі ... ", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява

Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.

Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 01
Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 02
Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом Свободи (посмертно) 03

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