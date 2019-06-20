Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Антон Геращенко.
"Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, яка ніколи не гналася за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, було чути і в Україні, і у всьому світі ... ", - написав він.
Нагадаємо, в Києві у середу, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.
За фактом загибелі Тимчука розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розглядають кілька робочих версій того, що сталося.