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20.06.19 12:52

Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

У команді президента Володимира Зеленського очікують рішення Конституційного Суду за поданням 62 народних депутатів щодо конституційності Указу Президента від 21 травня про достроковий розпуск Верховної Ради вже сьогодні, 20 червня.

Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Судово-юридичній газеті" представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, в команді глави держави очікується, що рішення за поданням нардепів буде винесено 20 червня.

При цьому Стефанчук переконаний, що воно буде на користь дострокових виборів: "По суті, це буде рішення, яке відображає волю народу на перезапуск системи".

"Навіть якщо рішення КСУ виявиться не на користь Президента, то це не означає, що процес підготовки до дострокових виборів у парламент припиниться. Є безперервність виборчого процесу, гроші витрачені, і найголовніше - на це є запит народу. Нинішня робота депутатів - просто ганьба парламентаризму в Україні", - повідомив виданню Стефанчук.

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Представник Зеленського у ВР додав, що згоден з думкою глави Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, яка 18 червня повідомила, що процес дострокових виборів у парламент фактично зупинити вже неможливо, оскільки КСУ не може зупинити самі вибори своїм рішенням, а може тільки визначити, чи відповідає указ Конституції, чи ні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

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