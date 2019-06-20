Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доброго дня. Давайте зустрінемось в АП. З вами з’єднається Марія", - написав президент у коментарі під публікацією Гандзюка у Facebook.

Як повідомлялося, Віктор Гандзюк заявив про необхідність проведення закритої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перебігу розслідування вбивства його доньки.

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", - написав Гандзюк у своєму відкритому листі главі держави в соцмережі Facebook

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшук у колишнього заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгена Рищука, якого активісти вважають причетним до вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, Євген Рищук балотується у Верховну Раду на одномандатному окрузі.

Раніше батько загиблої радниці мера Херсона Катерини Гандзюк заявляв, що Рищук співпрацює з організатором вбивства його доньки. Сама ж Гандзюк ще за життя називала його ймовірним замовником нападу.

Рищук звільнився з посади заступника голови Херсонської ОДА 8 квітня. Він стверджує, що його звільнення жодним чином не пов'язане з убивством Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.