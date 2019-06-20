Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.06.19 13:20

Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту 20 червня закликав керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка скасувати поновлення колишнього заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Нас позбавляють гідності, коли призначають професором Національного університету імені Шевченка придворного юриста [експрезидента Віктора] Януковича. Студенти вже почали протест. Керівництво вишу повинно скасувати це ганебне призначення. Це іспит для всіх нас", – заявив Парубій.

Як повідомлялося раніше, ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов знову прийнятий на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій, на акцію під стіни вишу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100