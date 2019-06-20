Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Нас позбавляють гідності, коли призначають професором Національного університету імені Шевченка придворного юриста [експрезидента Віктора] Януковича. Студенти вже почали протест. Керівництво вишу повинно скасувати це ганебне призначення. Це іспит для всіх нас", – заявив Парубій.

Як повідомлялося раніше, ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов знову прийнятий на кафедру конституційного права Національного університету імені Шевченка. Студенти університету Шевченка запустили в фейсбуці флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ і кличуть тих, хто не згоден з таким ходом подій, на акцію під стіни вишу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підтримую протест, окрім голодування", - Портнов про студентів, які виступають проти його призначення професором КНУ імені Шевченка