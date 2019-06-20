"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком

Про це пише ексведуча телеканалу ZIK, власником якого став соратник Медведчука Тарас Козак.
"400 журналістів у Києві та Львові опиняються на вулиці. Жодної реакції спецслужб, правоохоронної системи, антимонопольного комітету, уряду, посольств, ОБСЄ, НАТО, "Репортерів без кордонів", журналістських профспілок. Нуль реакції. Жоден топполітик не висловився на захист. У всіх вибори. Балотуватися немає сенсу, якщо немає "пакета", купленого у Тараса Козака", - зазначає Даниленко.
За її словами, те, що відбувається, стосується не медіа, а політичної ситуації, яка "складається так, що через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах".
"Жодна політсила не готова зараз боротися проти Медведчука. А він ще навіть не в парламенті", - резюмує Даниленко.