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20.06.19 13:42

Інкасаторський автомобіль "Приватбанку" підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА. ФОТО

Вранці 19 квітня в Попаснянському районі на автодорозі між селищем Врубівка і селом Миколаївка невідомі підірвали інкасаторський автомобіль "ПриватБанку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Попаснянської РДА.

Зазначається, що підрив автомобіля було здійснено саморобним вибуховим пристроєм.

Як повідомляє пресслужба банку, авдяки професійним діям співробітників інкасації, працівники банку і грошові кошти були своєчасно заблоковані у безпечному броньованому відсіку авто, а на місце події відразу ж направили резервний інкасаторський автомобіль

Інкасаторський автомобіль Приватбанку підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА 01

Співробітники банку не постраждали.

За інформацією банку, уламками від вибуху пошкоджена частина інкасаторського автомобіля.

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Наразі на місці працює поліція.

Інкасаторський автомобіль Приватбанку підірвали на Луганщині, - Попаснянська РДА 02

Фото: сайт Попаснянської РДА

За будь-яку інформацію про осіб, що організували підрив, "ПриватБанк" гарантує виплату винагороди у розмірі 50 000 гривень.

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