Україна може пройти 2019 рік без траншу МВФ, - Рожкова

Про це сказала заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю ЕП, передає Цензор.НЕТ.

"У нас немає такого, що нам транш потрібен прямо сьогодні або завтра ... Ми бачимо, що 2019 рік ми в принципі можемо пройти. Важливість наступного траншу в тому, щоб він відбувся і підтвердив курс на реформи", - сказала Рожкова.

Однак вона зазначила, що Україні необхідно діями підтвердити готовність виконувати наявну програму МВФ.

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Рожкова також сказала, що незалежно від того, як завершиться рік, треба думати про нову програму. "Вона повинна бути більш довгостроковою і підтверджувати обраний нами курс ... Це повинна бути програма розширеного фінансування EFF на три роки. У нас $ 19,5 млрд резервів. До кінця року ми повинні виплатити трохи більше $5 млрд за валютними зобов'язаннями уряду", - зазначила Рожкова.

За її словами, резервів вистачить, щоб обслужити ці борги, критичної потреби у фінансуванні немає. "Більш того, темпи розвитку економіки, незважаючи на всі заяви про дефолт, поки залишаються відносно стабільними", - сказала Рожкова.

Водночас вона підкреслила, що співпраця з МВФ відкриває можливість залучати фінансування від інших МФО.