Зеленський видав указ про створення Офісу президента

Указ №417/2019 оприлюднений на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Зеленський ухвалив "утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України".

"Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень", - зазначено в указі.

Зазначається, що Офіс Президента України очолює Керівник Офісу.

Згідно з указом, структура Офісу матиме такий вигляд:

Керівник Офісу Президента України;

Перший заступник Керівника Офісу Президента України;

заступники Керівника Офісу Президента України;

Керівник Апарату Офісу Президента України;

Перший помічник Президента України;

помічники Президента;

радники Президента;

Прес-секретар Президента України;

уповноважені Президента України;

представники Президента України;

Кабінет Президента України;

Кабінет Керівника Офісу Президента України;

Директорат з питань правової політики;

Директорат з питань зовнішньої політики;

Директорат з питань національної безпеки та оборони;

Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності;

Директорат з питань регіональної політики та децентралізації;

Директорат з питань економічної політики;

Директорат з питань внутрішньої та гуманітарної політики;

Директорат з питань інформаційної політики;

Департамент документального забезпечення;

Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу;

Департамент з питань громадянства, помилування, державних нагород;

Департамент з питань звернень громадян;

Департамент доступу до публічної інформації;

Департамент управління персоналом;

Департамент інформаційних технологій;

Департамент забезпечення зв,язків із Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України;

Департамент забезпечення діяльності уповноважених, представників та роботи Офісу Президента України;

Режимно-секретний департамент.

Також в указі повідомляється, що перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їхню діяльність.

Указом встановлено, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.

Крім того, доручено керівнику Офісу Президента України подати у двотижневий строк проєкт Положення про ОП.

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"Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо: умов оплати праці працівників Офісу Президента України; переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України" , - зазначено в документі.

Указом доручено також утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі - комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України - Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича.

"Голові комісії з реорганізації:

1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації;

2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України", - повідомляється в документі.

Також президент постановив працівникам АП України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.

Указом встановлено, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами.

Умови оплати праці працівників Офісу Президента України має визначити Кабінет Міністрів.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.