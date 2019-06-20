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20.06.19 13:52

Зеленський видав указ про створення Офісу президента

Глава держави Володимир Зеленський видав указ про створення Офісу президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності співробітників Адміністрації Президента.

Зеленський видав указ про створення Офісу президента

Указ №417/2019 оприлюднений на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Зеленський ухвалив "утворити Офіс Президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації Президента України".

"Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом, основним завданням якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень", - зазначено в указі.

Зазначається, що Офіс Президента України очолює Керівник Офісу.

Згідно з указом, структура Офісу матиме такий вигляд:

Також в указі повідомляється, що перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їхню діяльність.

Указом встановлено, що штатний розпис Офісу Президента України затверджується Керівником Апарату Офісу Президента України.

Крім того, доручено керівнику Офісу Президента України подати у двотижневий строк проєкт Положення про ОП.

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"Керівникові Апарату Офісу Президента України внести в установленому порядку пропозиції щодо: умов оплати праці працівників Офісу Президента України; переліку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби в Апараті Офісу Президента України" , - зазначено в документі.

Указом доручено також утворити комісію з реорганізації Адміністрації Президента України (далі - комісія з реорганізації), визначивши головою цієї комісії заступника Керівника Апарату Адміністрації Президента України - Керівника Головного департаменту документального забезпечення Стасенка Ігоря Вікторовича.

"Голові комісії з реорганізації:

1) затвердити персональний склад комісії з реорганізації;

2) забезпечити здійснення в установленому порядку, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю, заходів, пов’язаних із реорганізацією Адміністрації Президента України", - повідомляється в документі.

Також президент постановив працівникам АП України продовжувати виконувати покладені на них посадові обов’язки до припинення в установленому порядку трудових відносин з ними.

Указом встановлено, що фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Офісу Президента України здійснює Державне управління справами.

Умови оплати праці працівників Офісу Президента України має визначити Кабінет Міністрів.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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