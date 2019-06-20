На саміті Україна-ЄС сторони обговорять конфлікт на Донбасі, реформи та виконання Угоди про асоціацію, - Мінгареллі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Є багато тем, на які нам треба поспілкуватися. Головні стосуватимуться конфлікту на Донбасі, а саме виконання положень Мінських угод, що можна зробити для досягнення політичного вирішення цього питання. Очевидно, ми також говоритимемо про виконання Угоди про асоціацію та про реформи", - зазначив дипломат.

При цьому він додав, що тема макрофінансової допомоги також стоятиме на порядку денному.

Озвучуючи очікування Брюсселя від перших 100 днів президентства Володимира Зеленського на посаді, Мінгареллі зазначив, що в ЄС сподіваються, що він справді зможе прискорити процес проведення реформ у деяких секторах.

Зокрема, впровадження верховенства права та боротьба з корупцією, продовження реформ в енергетичному секторі, здійснення реформ на ринку електроенергії та ринку землі, а також у секторі приватизації великих промислових підприємств.

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"Ми сподіваємося, що в полі зору президента будуть усі ці питання. Іншим важливим напрямом є імплементація Угоди про асоціацію, де величезний обсяг роботи полягає у приведенні законодавства України у відповідність до законодавства ЄС", - пояснив посол.

За словами Мінгареллі, в ЄС сподіваються, що нове керівництво України зможе знайти спосіб відновити роботу мінського майданчика.