Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Кабмін звільнити Новака з посади в.о. глави "Укравтодору"

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження про призначення Славоміра Новака в.о. Голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника зазначеного Агентства. Окрім цього позивач просить суд визнати відсутність у Славоміра Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки Голови "Укравтодору" та просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів України негайно звільнити його із зазначеної посади.

"Також позивач просить визнати відсутність у КМУ компетенції (повноважень), зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади держаної служби категорії "А" без проведення конкурсного відбору, а також призначати виконуючих обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше 3-х місяців", - говориться в повідомленні.

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Зокрема суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Славоміру Новаку допуску до державної таємниці і просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.

Ім'я позивача в суді не називають.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

В даний час суд вирішує питання про відкриття провадження і наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.