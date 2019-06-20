Україна зможе отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, якщо виконає 5 умов, - Мінгареллі

"У нас є другий транш макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн, і ми сподіваємося, що Україна вже протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми і ми всі працюємо над цим. Сподіваємося, що вже до кінця року Україна отримає другий транш від ЄС", - сказав Мінгареллі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він уточнив, що є ще п'ять умов, які Україні необхідно виконати.

"Переважно вони стосуються боротьби з корупцією, а також реформ в економічній сфері. Найважливіша з них - це введення НАЗК автоматизованої перевірки електронних декларацій держслужбовців", - поінформував Мінгареллі.

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