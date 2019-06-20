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20.06.19 15:32

Для розблокування роботи ТКГ мають зробити кроки і Україна, і підконтрольні РФ сили, - Мінгареллі

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що підконтрольні РФ сили також повинні зробити кроки назустріч, якщо з українського боку буде зроблений крок щодо розблокування роботи Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі (а саме зняття економічної блокади).

Для розблокування роботи ТКГ мають зробити кроки і Україна, і підконтрольні РФ сили, - Мінгареллі

Про це сказав Мінгареллі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дій, які можуть сприяти роботі мінської групи, то ми вважаємо, що не тільки Україна має робити перші кроки, вони також повинні бути зроблені другою стороною. Бо події відбувалися, я маю на увазі і захоплення українських державних підприємств, і введення рубля як платіжного засобу на окупованих територіях ... неприйнятні", - сказав Мінгареллі.

За його словами, ЄС не підтримував введення блокади. "Ми завжди вважали, що підтримка економічного зв'язку між двома сторонами є дуже важливим фактором, який може сприяти поліпшенню стандартів життя і подальшої реінтеграції цих громадян назад в українське суспільство", - пояснив дипломат.

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Мінгареллі також нагадав, що Брюссель завжди виступав також і за виплату пенсії та необхідних соціальні виплати громадянам, які перебувають на окупованій території Донбасу.

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