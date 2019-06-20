Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну СКРИНШОТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 червня, вже в 17-й раз у Москві відбувається традиційна "Пряма лінія", в якій господар Кремля відповідає на запитання мешканців РФ, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки. Цього року в колл-центр надійшло півтора мільйона запитань.

Під час трансляції на екрані спливали різні запитання щодо екології, ЖКГ, свавілля силовиків, низьких зарплат і пенсій. Однак багато незручних питань так і залишилися без відповіді.

Зокрема, автори звернень цікавилися, чи збирається президент РФ достроково залишити свій пост, чи не може він позичити грошей або допомогти із закупівлею дров.

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Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook