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20.06.19 15:31

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну СКРИНШОТ

Під час "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбувається сьогодні, 20 червня організатори виводили на екран запитання у вигляді спливаючих повідомлень від жителів РФ. Частина з них традиційно залишилася без відповідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 20 червня, вже в 17-й раз у Москві відбувається традиційна "Пряма лінія", в якій господар Кремля відповідає на запитання мешканців РФ, що стосуються суспільно-політичної та соціально-економічного життя країни, а також міжнародної обстановки. Цього року в колл-центр надійшло півтора мільйона запитань.

Під час трансляції на екрані спливали різні запитання щодо екології, ЖКГ, свавілля силовиків, низьких зарплат і пенсій. Однак багато незручних питань так і залишилися без відповіді.

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 01

Зокрема, автори звернень цікавилися, чи збирається президент РФ достроково залишити свій пост, чи не може він позичити грошей або допомогти із закупівлею дров.

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 02

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Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 03
Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 04
Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook

Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну 05

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