У Зеленського є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, - Мінгареллі

"Ми бачимо, що навколо президента є люди, які розбираються в геополітичних питаннях, і в яких у нас немає ніяких сумнівів", - сказав Мінгареллі в коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про заступника голови адміністрації президента України Вадима Пристайка, а також заступницю міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль.

Говорячи про візит президента Зеленського в Брюссель 4-5 червня, Мінгареллі зазначив, що співрозмовники президента в європейських інституціях позитивно оцінили погляди і заяви Зеленського.

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"Під час свого візиту в Брюссель президент Зеленський був абсолютно чітким і зрозумілим. По-перше, він відданий ідеї подальшої євроінтеграції України. По-друге, він налаштований продовжити і прискорити темпи реформ, зокрема, в сфері верховенства права. По-третє, він висловив своє бажання зробити все можливе, щоб конфлікт на Донбасі можна швидше закінчився", - поділився дипломат.