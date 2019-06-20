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20.06.19 15:50

Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір позбавити Службу безпеки України (СБУ) невластивих їй функцій.

Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський

"Окрема тема - це відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а щойно буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України не властивих їй функцій. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом", - зазначив Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави також заявив, що підтримує демілітаризацію податкової служби і створення Державної служби фінансових розслідувань "з акцентом саме на аналітичну роботу".

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