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20.06.19 16:01

"Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми

Президент України Володимир Зеленський скасував 167 президентських указів, зокрема про штрафні санкції за порушення касової дисципліни.

"Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми

"Наша команда в Адміністрації президента також не втрачає часу - ми провели повну інвентаризацію указів президента - того, що неможливо було винести з адміністрації", - сказав Зеленський під час зустрічі з бізнесом у Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, йдеться про встановлення штрафів за порушення касової дисципліни, обмеження для нотаріусів на встановлення цін за свої послуги, а також про заборону використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми, уточнив президент.

"Це все вже в минулому", - наголосив Зеленський.

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