З боку Константинополя не буде жодних санкцій через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ, - архієпископ Євстратій

"Жодних наслідків для Української православної церкви це зібрання не має", - сказав він на брифінгу, озвучивши позицію ПЦУ щодо проведення 20 червня у Володимирському соборі зборів духовенства і мирян на чолі з почесним патріархом Філаретом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Архієпископ також зазначив, що, на його думку, з боку Константинополя буде висловлено смуток через ситуацію, що склалася довкола ПЦУ.

"Але жодних речей, які б погіршили становище Православної церкви України, з боку Константинополя, очевидно, не буде... З боку Константинопольського патріархату документ, який надано (Томос. - Ред.), не буде відкликано", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ

Архієпископ Євстратій підкреслив, що немає жодних підстав для Константинополя застосовувати будь-які санкції до Української церкви.

Як повідомлялося, збори, проведені у четвер почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.