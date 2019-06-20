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20.06.19 16:25

Рада ЄС продовжила "кримські санкції" ще на рік

Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити "кримські санкції" ще на один рік.

Рада ЄС продовжила "кримські санкції" ще на рік

Це рішення було прийнято в четвер у Брюсселі, повідомляє Єврорада в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року", - повідомляється на сайті Ради.

Рада ЄС продовжила кримські санкції ще на рік 01

Ці обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.

Санкційні заходи передбачають заборону на імпорт в ЄС товарів з окупованого Криму, а також блокують будь-які інвестиції в півострів; заборона на туристичні послуги в Криму: європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів і технологій у Крим, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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