Рада ЄС продовжила "кримські санкції" ще на рік

Це рішення було прийнято в четвер у Брюсселі, повідомляє Єврорада в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"20 червня 2019 року Рада продовжила обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, до 23 червня 2020 року", - повідомляється на сайті Ради.

Ці обмежувальні заходи були введені в червні 2014 року і продовжуються на рік. Востаннє таке рішення було ухвалено 23 червня 2018 року.

Санкційні заходи передбачають заборону на імпорт в ЄС товарів з окупованого Криму, а також блокують будь-які інвестиції в півострів; заборона на туристичні послуги в Криму: європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів і технологій у Крим, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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