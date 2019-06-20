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20.06.19 16:33

Це питання і президента, і РНБО, - Порошенко про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

Позов української філії Російської Православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної Церкви України - це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке вимагає уваги і Президента, і РНБО.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Теза про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи, - це красива теорія. А в суворій дійсності вона означає байдужість до російського втручання. Позов виплив, щойно керівництво української філії РПЦ разом із лідером Опоблоку Новинським з'їздило в Москву. Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають дедалі більше зримими? Дедалі очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту", - заявив голова партії "Європейська Солідарність".

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"Європейська солідарність" йде на вибори, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками та опозиційними платформами. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги", - резюмував Порошенко.

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