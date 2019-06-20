Співпраця з МВФ допоможе зменшити зовнішні борги України, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжуємо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, щоб на наступні п’ять років вдалося значно зменшити і здешевити боргове навантаження на країну", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що нині Україна віддає через борги близько 30% бюджету й платить "шалені відсотки".

За його словами, стрімкий розвиток за таких умов неможливий.

Також Президент запевнив, що буде продовжено європейську інтеграцію України та формування позитивного іміджу у світі.

"Сюди (в Україну — ред.) повинна стояти черга з інвесторів... Переконаний, що уже за 3-4 роки Україна може увійти до ТОП-10 рейтингу Світового банку Doing Business", - підкреслив глава держави.

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