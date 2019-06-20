Путін допустив можливість обміну полонених моряків

Про це глава Російської Федерації заявив під час "прямої лінії" інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Питання подібного роду мають вирішуватися в комплексі, і перш ніж вирішувати ці питання, потрібно подумати, як буде вирішено питання тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні", - підкреслив він.

Путін нагадав, що питанням обміну займався його кум, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.За словами президента РФ, Медведчук недавно був у Росії і порушив "питання про звільнення українських моряків, затриманих у результаті інциденту недалеко від Керченської протоки, порушив питання про звільнення ще деяких конкретних осіб, які засуджені і перебувають у місцях позбавлення волі в РФ".





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Востаннє обмін заручників відбувся 27 грудня 2017. За даними СБУ, на підконтрольну територію повернулися 73 заручника. Україна передала на окуповану територію 233 особи.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.