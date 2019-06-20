Він абсолютно безперспективний, - архієпископ Євстратій про позов УПЦ МП щодо скасування реєстрації ПЦУ

"Ми вважаємо, що цей позов є абсолютно безперспективним", - сказав архієпископ на брифінгу в четвер, озвучивши позицію Української православної церкви (ПЦУ).

Він також висловив сподівання, що безпідставність позовних вимог буде підтверджена судом.

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"Жоден суд, жодні позови не змінять той факт, що така Церква є, що керівна структура - Київська митрополія - ​​зареєстрована", - додав архієпископ Євстратій.

Як повідомляв синодальний юридичний відділ УПЦ (МП), Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Української православної церкви (Московського патріархату) щодо незаконності державної реєстрації Православної церкви України (ПЦУ).