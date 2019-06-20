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20.06.19 17:30

Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що через 3-4 роки Україна може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business.

Зеленський: Україна через 3-4 роки може увійти до Топ-10 рейтингу Doing Business

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

"Ми працюємо над формуванням позитивного іміджу України в світі. Сюди повинна стояти черга з інвесторів. Упевнений, що вже через три-чотири роки Україна може увійти до Топ-10 рейтингу Світового банку Doing Business. Наша команда докладе до цього максимум зусиль", - сказав він.

Нагадаємо, в загальному рейтингу Doing Business-2019 Україна посіла 71 місце серед 190 країн, що на п'ять позицій вище, ніж минулого року.

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