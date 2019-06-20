Філарет: в Україні існуватимуть три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП і ПЦУ

Про це він заявив журналістам по завершенні так званого "помісного собору УПЦ КП", який відбувся у Володимирському соборі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За словами Філарета, він не братиме участі у запланованому на кінець червня Священному Синоді Православної Церкви України.

"Синод буде, але рішення Синоду до нас не має жодного стосунку. На Синод не піду", - сказав Філарет.

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Філарет стверджує, що не розколює Православну церкву України. Адже, за його словами, УПЦ Київського патріархату існувала і раніше.

"Я не вважаю це розколом. Хто від кого відколовся - вони від нас чи ми від них? Адже з 1992 року, а вони з 2018, так хто від кого відколюється? Вони від нас відколюються. Відколюються, але прийдуть до цієї церкви, тому що ця церква українська, справжня, а то - грецька, інтереси Греції відстоює", - сказав Філарет.

Під час спілкування з журналістами він зазначив, що відносини між ним і предстоятелем Епіфанієм залежатимуть від самого Епіфанія.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.