Чиновника Держслужби праці затримано в Одеській області під час одержання $5 тис. хабара

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив: "Генеральна прокуратура України спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Миколаєві, та Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ ПП України 19.06.2019 затримала виконуючого обов'язки начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США.

Затриманий працівник контролюючого органу вимагав та одержав згадану суму коштів від представника приватного підприємства за непритягнення до адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірки порушення в діяльності закладу громадського харчування.

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Наразі заплановано повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може зазнати кримінального покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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