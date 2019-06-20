Глава Конституційного Суду Шаптала заперечує таємні зустрічі із Зеленським і звинувачує Ляшка в тиску

Відповідну заяву глави КС Наталії Шаптали опубліковано на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю за необхідне спростувати твердження Ляшка О.В. щодо відвідування мною особисто Адміністрації Президента України та моїх зустрічей з Президентом України Володимиром Зеленським", - сказано в заяві.

За словами Шаптали, вона зустрічалася з Володимиром Зеленським двічі: перший раз - 20 травня під час інавгурації президента і другий - 11 червня, коли глава держави був присутній на засіданні КС.

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"Таким чином, заява народного депутата України Ляшка О.В. має маніпулятивний характер, не відповідає дійсності, спрямована на формування у суспільстві упередженої думки про Конституційний Суд України, зокрема в контексті розгляду ним справи щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - утверждает Шаптала.

"Такі заяви політиків сприймаються як тиск на голову Конституційного Суду України та Конституційний Суд України в цілому", - підсумувала глава КС.

Раніше Олег Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, що голову КС Шапталу двічі останнім часом викликали в Адміністрацію президента Зеленського. За його словами, це свідчить про тиск на суддів КС з боку глави держави.