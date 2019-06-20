У Латвії заборонили радянську і нацистську форму на публічних заходах

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Delfi.
Форму тоталітарних режимів заборонено використовувати на будь-яких публічних заходах. Йдеться як про форму Червоної армії і НКВС, так і про форму нацистської Німеччини. За порушення закону передбачено штраф - до 700 євро для фізичних осіб і до 7100 євро для юридичних.
Заборона поширюється також на публічну демонстрацію на публічних заходах нацистської свастики, знаків СС, серпа і молота, а також прапорів, гербів і гімнів нацистського і радянського режимів.